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#SaveOlegSentsov: российские актеры читают рассказ украинского режиссера

Российские актеры выступили в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого в РФ приговорили к 20 годам тюрьмы.

Видео, на котором российские актеры читают рассказ Олега Сенцова Детство, опубликовала Медуза.

К акции присоединились актеры: Евгений Цыганов, Александр Паль, Александр Яценко и Константин Кожевников.

Читайте: #SaveOlegSentsov: в Киеве прошла акция в поддержку политзаключенных

Приговоренный к 20 годам тюрьмы Сенцов объявил голодовку, требуя, чтобы из тюрем выпустили украинских политзаключенных. 3 июня был 21-й день его голодовки.

В рамках акции актрисы Ольга Лапшина и Ксения Раппопорт прочитали рассказ Олега Сенцова Бабушка.

Акцию поддержал, также, номинант на Оскар и обладатель Золотого глобуса, российский режиссер Андрей Звягинцев.

Ранее Факты ICTV писали, что во многих городах Украины прошли акции в поддержку политзаключенных, в частности – режиссера Олега Сенцова. Не обошли они и Россию.

Видео: Медуза.

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