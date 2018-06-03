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США готовят санкции против компаний, которые строят Северный поток-2

Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2.

Північний потік 2

Администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против немецких энергокомпаний и компаний других европейских стран, участвующих в строительстве трубопровода Северный поток-2, сообщает Foreign Policy.

В Вашингтоне опасаются, что Северный поток-2 усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.

В Белом доме также рассматривают и другие пути блокировки Северного потока-2, однако к санкционному сценарию пока склоняются больше всего.

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К слову, спецпредставитель Госдепартамента США по ситуации в Украине Курт Волкер считает, что запуск газопровода Северный поток-2 поставит Украину в уязвимое политическое положение.

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