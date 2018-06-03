В Гамбурге закрыли аэропорт – причина

Пятый по величине в Германии аэропорт в Гамбурге полностью закрыли.

– Из-за отсутствия электропитания наш аэропорт в настоящее время закрыт. Мы работаем над поиском решения. Для получения информации о статусе вашего рейса, пожалуйста, свяжитесь со своей авиакомпанией, – сообщается на официальном сайте.

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В 14.50 по местному времени (15.50 по Киеву. – Ред.) на сайте появилась обновленная информация о том, что полиция закрыла подъездные пути к терминалам.

По информации агентства DPA, аэропорт во втором по величине городе Германии полностью был эвакуирован около 10.00 по местному времени.

Ранее Факты ICTV писали, что в лондонском аэропорту Станстед из-за удара молнии вышла из строя система заправки самолетов, что привело к задержке части рейсов.