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Лидер КНДР неожиданно обновил военное руководство

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом снял с должностей трех военных чиновников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.

Собеседник не назвал конкретных фамилий, но, по данным агентства Yonhap, своих должностей лишились министр Вооруженных сил КНДР Пак Ен Сик, начальник генштаба Корейской народной армии Ри Мен Су и начальник Главного политического управления КНА Ким Чен Гак.

При этом их заменили на более молодых.

Читайте: Ким Чен Ын хочет встретиться с Путиным

К слову, президент США Дональд Трамп подтвердил, что встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре.

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