Немецкая компания Lufthansa извинилась и удалила рекламный ролик к ЧМ-2018 в РФ, который снимали в Киеве.

В авиакомпании подтвердили, что съемки ролика проходили в украинской столице и извинилась, сообщает Meedia.

– Мы увидели в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей, – сообщили в компании.

Читайте: Выглядят жутко: в РФ на окнах нарисовали людей, радующихся ЧМ по футболу

В Lufthansa отметили, что видео снимали в Украине из логистических соображений, и это является обычной практикой для рекламных роликов.

– Речь идет о том, какое представление о месте имеет зритель, – отметили в компании.

к слову, ранее россСМИ опубликовали новость о том, что вскоре в Санкт-Петербурге запустят скоростную трамвайную сеть, используя фотографии из Киева.

Фото: Кадр из видео Lufthansa.