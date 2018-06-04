PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Lufthansa извинилась за ролик к ЧМ 2018 снятый в Киеве/

Lufthansa извинилась за ролик к ЧМ 2018 снятый в Киеве

Немецкая компания Lufthansa извинилась и удалила рекламный ролик к ЧМ-2018 в РФ, который снимали в Киеве.

В авиакомпании подтвердили, что съемки ролика проходили в украинской столице и извинилась, сообщает Meedia.

– Мы увидели в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей, – сообщили в компании.

Читайте: Выглядят жутко: в РФ на окнах нарисовали людей, радующихся ЧМ по футболу

В Lufthansa отметили, что видео снимали в Украине из логистических соображений, и это является обычной практикой для рекламных роликов.

– Речь идет о том, какое представление о месте имеет зритель, – отметили в компании.

к слову, ранее россСМИ опубликовали новость о том, что вскоре в Санкт-Петербурге запустят скоростную трамвайную сеть, используя фотографии из Киева.

Фото: Кадр из видео Lufthansa.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка