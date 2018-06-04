Парламентарии Великобритании призывают прекратить доступ России к базе Интерпола.

Парламентарии Великобритании призвала главу МВД Саджида Джавида помочь в прекращении доступа России к базе данных Интерпола, сообщает The Telegraph.

По словам парламентской межпартийной группы участие России в системе Интерпола позволило ей неоднократно требовать ареста Браудера.

Обращение к главе МВД составили после того, как Браудера арестовала испанская полиция в Мадриде по запросу России. Однако его отпустили через несколько минут, поскольку оказалось, что ордер на арест был юридически недействительным.

Как выяснилось позже, Интерпол вообще не давал подобного ордера на арест.

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К слову, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что Россию можно уничтожить по примеру СССР, а именно без единого выстрела.