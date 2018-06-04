В Европе начались масштабные военные учения НАТО

В Литве начались военные учения НАТО, в которых примут участие около 18 тыс. военнослужащих.

В Литве начались военные учения НАТО Saber Strike, в которых примут участие около 18 тыс. военных из 19 стран, сообщает Deutsche Welle.

В учениях примут участие батальоны НАТО под управлением США, Германии, Великобритании и Канады, размещенные в странах Балтии и Польше.

– Они специально будут проверены во время Saber Strike, это продемонстрирует сплоченность альянса. Отработать собираются взаимодействие наземных и воздушных сил, чтобы обеспечить необходимое присутствие там, где в нем будут нуждаться, – сказал бригадный генерал армии США Ричард Кофман.

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К слову, НАТО хочет улучшить свою способность ответить на потенциальную атаку со стороны РФ и планирует создать 30-тысячные силы быстрого реагирования.

