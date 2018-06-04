PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Втреча Трампа и Ким Чен Ына: место и время/

Втреча Трампа и Ким Чен Ына: место и время

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре.

Об этом официально сообщили в Белом доме, передает CBC News Alerts.

Читайте: Кардашьян пришла в гости к Трампу с серьезным разговором

Встреча назначена на 9.00 по местному времени.

Ранее Факты ICTV писали, что 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка