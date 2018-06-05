Amnesty International обвинила США в военных преступлениях

Военная операция США в сирийской Ракке против ИГИЛ привела к гибели сотен мирных жителей и разрушению большей части города.

Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

В документе отмечается, что цифры, предоставляемые коалицией во главе с США, не выдерживают критики, а масштабы разрушений сопоставимы с военными действиями, а не избирательными ударами.

При этом правозащитники приводят пример четырех семей, у которых погибли 90 родственников и соседей.

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– Amnesty International призывает членов коалиции оперативно и беспристрастно расследовать случаи нарушения международного права и жертв среди гражданского населения, а также предоставить компенсацию жертвам, – говорится в докладе.

К слову, месяц назад США начали операции в Сирии, которые должны положить конец существованию ИГИЛ.