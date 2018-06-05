Катастрофа МН17: Россию поймали на лжи о Буке

Заявления Минобороны России по докладу следственной группы МН 17 об утилизации ракет для Бука, которым более 25 лет, оказались ложью.

Об этом сообщил в Twitter основатель исследовательской команды Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он выяснил, что российский концерн Алмаз-Антей в 2015 году моделировал катастрофу MH17 с помощью ракеты для Бука, изготовленной в 1987 году, то есть 28 лет назад.

– По утверждению россиян, эта ракета должна быть утилизирована, – пишет Хиггинс.

Год выпуска ракеты удалось установить по номеру на корпусе, который видно на видео, распространенном Алмаз-Антей.

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Ранее Минобороны России прокомментировало доклад следственной группы МН 17, объявив, что все ракеты для Бука после 25 лет эксплуатации “подлежат списанию и утилизации”. В то же время в РФ утверждали, что такие ракеты могут использовать украинские военные.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал на Донбассе. Погибли все 298 человек.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки Бук, привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

Фото, видео: Eliot Higgins, Almaz Antey