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Мелания Трамп впервые показалась после операции

Первая леди США Мелания Трамп впервые показалась на публике после операции.

Первая леди США Мелания Трамп впервые после операции по устранению доброкачественной опухоли почек показалась на публике и написала об этом в Twitter.

Вместе с Дональдом Трампом она посетила встречу с семьями погибших американских военных.

– Сегодня вечером президент США и я были удостоены чести отдать дань памяти нашим павшим героям, – написала первая леди.

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Мелания Трамп впервые показалась после операции / 3 фотографии

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Напомним, супруга президента США Мелания Трамп перенесла операцию на почках.

Фото: Melania Trump

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