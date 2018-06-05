НАТО, военные объекты и языки: Путин назвал, что его не устраивает в Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что для России важно, чтобы на территории Украины не появились какие‑либо военные объекты и назвал еще несколько “проблемных факторов”.

Об этом заявил Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, текст которого опубликовала пресс-служба Кремля.

– Для нас, для России важно, чтобы на территории Украины не появились какие‑либо военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы стремились купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю, – отметил он.

Кроме того, Путин задел еще языковой вопрос.

Я уже говорил об ограничениях в сфере использования родных языков для национальных меньшинств. Принятый закон о языке в Украине, который критиковался, в том числе и в Европе, но он действует. И это в значительной степени усложняет ситуацию в Украине, – сказал глава РФ.

На вопрос, решилась бы ли “украинская проблема”, если бы Украина объявила себя нейтральной страной и не вступала бы в НАТО, Путин ответил, что это одна из проблем, но не единственная.

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Напомним, генеральный директор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс заявил, что двери НАТО открыты для Украины, однако принятие страны будет политическим решением.