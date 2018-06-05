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Рядом с украинской границей стартовали учения авиации РФ

Россия начала масштабные учения авиации вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что полеты состоятся на территории Ростовской области, Краснодарского края и оккупированного Крыма, пишет Интерфакс.

Как сообщается, учения страны-агрессора будут в себя включать: стрельбы ракетами “воздух-воздух” истребителями и бомбардировщиками флота, метание бомб на полигонах Опук и Копанский, огневая поддержка армейских вертолетов, высадка морского десанта на неустроенный берег, а также воспроизведение ракетного удара кораблей условного противника с моря.

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Полигон Копанский расположен в 80 километрах от российско-украинской границы, Опук – на Черноморском побережье Керченского полуострова, Азгирський – в Ставропольском крае РФ.

Напомним, НАТО планирует создать 30-тысячные силы для ответа на потенциальную атаку со стороны РФ.

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