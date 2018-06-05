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Забастовка машинистов метро: в Тбилиси транспортный коллапс

В столице Грузии бастуют машинисты метро, ​​это привело к транспортному коллапсу.

Власти вывели на улицы дополнительные автобусы. Проезд в них бесплатный, однако они не справляются с потоком пассажиров, сообщает Радио Свобода.

Машинисты метро Тбилиси устроили забастовку, требуя повышения зарплаты на 45%. Участники забастовки заявили, что будут продолжать акцию до полного удовлетворения их требований. К слову, суд запретил машинистам метро бастовать в рабочее время.

Читайте: Закончилась бумага. В Венесуэле метро стало бесплатным

Мэр Тбилиси Каха Каладзе не смог убедить работников грузинской подземки прекратить забастовку и выйти на работу.

Ранее Факты ICTV писали, что возле населенного пункта Манглиси (Грузия) перевернулся автобус с туристами. Погибли 2 человека и 17 получили травмы.

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