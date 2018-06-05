Топ-5 российских вип-чиновников, которые “спрятали” семью на Западе

Борис Минц – один из строителей Москвы. Владелец крупнейших бизнес-центров столицы России.

До недавнего времени 72 ступенька Форбс с состоянием в $1 и 3 млрд. Меценат и коллекционер русской живописи, которого еще в прошлом году облизывали на государственных телеканалах.

На этой неделе он стал беглецом. Вместе с семьей улетел в Лондон. Он вдруг задолжал государству большую сумму денег, в его бизнесе нашли подозрительные сделки, а большинство его активов арестовали.

По странному стечению обстоятельств его ключевую компанию уже перепродали фирме, подконтрольной государственной корпорации Роснефть другу Путина Игорю Сечину.

Той самой, которая отобрала когда то собственность ЮКОСа у другого бизнесмена неподконтрольного Кремлю – Михаила Ходорковского.

Экономист Михаил Гончар объясняет почему под раздачу попал Минц. В начале года он и еще почти сотня самых богатых россиян включены в расширенный список санкций Минфина США.

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Российские власти пытаясь уберечь себя, убирают персон из списка наименее лояльных к власти.

Российская оппозиционерка Ольга Курносова говорит, Минца подвело его прошлое. Вот он и решил убежать поскорее за границу.

Оставаться честным и независимым бизнесменом в России сегодня невозможно, поэтому многие и уезжает за границу.

Недавнее исследование лондонского рынка недвижимости показало, что количество россиян желающих купить там недвижимость выросла с 2014 года в 4 раза.

За это время матушку Россию покинуло 4 толстосума с суммарным доходом $37 млрд. Среди них банкиры Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев, олигархи Мильнер и Рыболовлев. И тенденция продолжается – опрос показывает что 2 трети российских топ-менеджеров хотят покинуть Россию.

Частью этой элиты хотят быть и российские власти. По крайней мере их дети уже давно там.

Вот к примеру дочь спикера Путина – Дмитрия Пескова. Лиза училась во Франции и уже долгое время живет в Париже. Там же сейчас учатся и ее младшие братья Мика и Дени.

Дочь Лаврова – министра иностранных дел России вообще гражданка США и даже на русском говорит не очень. Екатерина родилась в Нью-Йорке.

А это патриот русского мира Сергей Железняк. Он лихо отправил своих дочерей в логово западного мира на обучение в Великобританию.

Еще один большой патриот России – Владимир Жириновский. Его внуки Сергей и Александр учатся в элитной швейцарской школе.

Теперь у золотых деток тоже могут быть проблемы. Их карточки тоже могут заблокировать, как и денежные переводы.

Бизнесмен Константин Боровой объясняет, россияне стали массово выезжать за границу еще с 1990-х. Сначала гражданами становились бывшие агенты КГБ, позже границу начали выезжать денежные люди со связями.

Расширение санкций, ограничения въезда и замораживание капиталов. Все это должно вернуть российских бизнесменов на родину. Но они не спешат.

К слову, Кабмин инициирует расширение санкций против РФ.