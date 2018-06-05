В РФ школьникам вручили грамоты с гербом Украины

В Уссурийске (Приморский край России) школьникам вручили грамоты с гербом Украины.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
В ролике автор показывает грамоту, выданную, по его словам, в школе №30 Уссурийска.
На грамоте изображена украинская символика – герб и сине-желтая окантовка.
Управление образования и молодежной политики Уссурийска уже начало проводить проверку инцидента, пишет РИА Новости.
– Проверка идет. Сегодня проходят экзамены, и мы дергать (Руководство школы. – Ред.) не будем. Но директор школы обязательно выяснит, где купили грамоты, – сообщил представитель управления.
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Ранее российские СМИ “присвоили” скоростные трамваи Киева, хвастаясь прогрессом в стране.
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