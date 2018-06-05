PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия / В РФ школьникам вручили грамоты с гербом Украины/

В РФ школьникам вручили грамоты с гербом Украины

В Уссурийске (Приморский край России) школьникам вручили грамоты с гербом Украины.

Грамоти з українським гербом

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

В ролике автор показывает грамоту, выданную, по его словам, в школе №30 Уссурийска.

На грамоте изображена украинская символика – герб и сине-желтая окантовка.

Управление образования и молодежной политики Уссурийска уже начало проводить проверку инцидента, пишет РИА Новости.

– Проверка идет. Сегодня проходят экзамены, и мы дергать (Руководство школы. – Ред.) не будем. Но директор школы обязательно выяснит, где купили грамоты, – сообщил представитель управления.

Читайте: Курьез во время интервью: журналист 11 раз перебил Путина и установил рекорд

Ранее российские СМИ “присвоили” скоростные трамваи Киева, хвастаясь прогрессом в стране.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка