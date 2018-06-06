Отравление Скрипаля: полиция восстановила хронологию событий

Полиция Великобритании восстановила последовательность событий, которые происходили в день отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Полиция Великобритании восстановила хронологию событий в день отравления Сергея Скрипаля, на основе показаний свидетелей, сообщается на сайте Скотланд-Ярда.

По данным полиции, Юлия Скрипаль прилетела в Лондон из Москвы в субботу, 3 марта, в 14.40 по местному времени. 4 марта около 9.15 автомобиль ее отца видели на Лондон-роуд, Черчилль-вэй-Норте и Уилтон-роуд.

В 13.30 машину заметили на пути к центру города. В 13.40 Скрипали припарковали авто и направились в паб Bishops Mill в центре Солсбери.

В 14.20 они начали обедать в ресторане Zizzi и вышли из него в 15.35. Через 40 минут в экстренную службу поступил звонок от местного жителя. Полицейские обнаружили пострадавших на скамейке неподалеку от ресторана.

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К слову, дочь одного из самых известных российских экс-шпионов Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления в Солсбери.