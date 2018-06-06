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Поляки нашли следы взрывчатки на Ту-154 Качиньского

Следы взрывчатки были найдены на обломках самолета и на теле одной из жертв крушения.

Эксперты польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погибли 96 человек, включая президента страны Леха Качиньского, сообщили об обнаружении взрывчатки.

– В соответствии с имеющимися данным многочисленные части самолета, а также тело по меньшей мере одной из жертв, исследованное специальными устройствами, в том числе хроматографическим методом, показали наличие взрывчатых веществ, – утверждается в распространенном подкомиссией заявлении, которое приводит Gazeta Prawna, передает Newsru.

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В то же время в подкомиссии сообщили, что они не располагают “никакой информацией или доказательствами, указывающими на наличие взрывчатых веществ в почве в районе места происшествия”.

Напомним, 10 апреля 2018 отметили уже восьмой годовщину катастрофы Ту-154 под Смоленском.

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