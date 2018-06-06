США настаивают на усилении присутствия НАТО в Европе – СМИ

США настаивают на том, чтобы в Европе было больше батальонов, кораблей и самолетов НАТО.

США настаивают на увеличении количества батальонов, кораблей и самолетов НАТО в Европе, которые смогут сдержать возможное нападение России, сообщает Reuters.

С такой инициативой выступит на встрече министров обороны НАТО глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Согласно плану, в НАТО будет 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, которые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги.

– У нас есть противник, который может быстро проникнуть в Прибалтику и Польшу в наземном нападении. У нас нет такой роскоши, как месяцы на мобилизацию, – рассказал источник издания.

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К слову, госсекретарь США Майк Помпео призвал главу МИД Венгрии Петера Сиятро обеспечить и поддержать взаимодействие Украины с НАТО.