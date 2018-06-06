Известная дизайнер Кейт Спейд покончила жизнь самоубийством

Дизайнера Кейт Спейд нашли мертвой в квартире в Нью-Йорке.
55-летнюю дизайнера Кейт Спейд нашли мертвой в квартире на Парк-авеню на Манхэттене, сообщает The New York Times.
По информации инсайдера, женщина покончила жизнь самоубийством. Подробности происшествия не уточняются.
Как сообщили в полиции, тело Спейд нашел управляющий домом. Рядом с ним была записка.
Кейт Спейд основала компанию Kate Spade Handbags в начале 1990-х годов. Сначала она продавала сумки, но вскоре ее ассортимент расширился. В 2004 году был запущен бренд Kate Spade at home.
В феврале 2016 года Кейт Спейд запустила новый бренд, Frances Valentine.
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К слову, в Нью-Йорке умер музыкант и продюсер Регги Лукас, который в 1983 году сотрудничал с культовой певицей Мадонной.