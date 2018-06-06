Власть, секс и деньги: топ-5 самых громких журналистских расследований

Международный день солидарности журналистов ежегодно отмечается 8 сентября – в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, которого казнили фашисты в 1943 году. Факты ICTV предлагают вспомнить в этот день самые громкие журналистские расследования.

С чего все началось

Этот праздник установлен в 1958 году в Бухаресте на IV конгрессе Международной организации журналистов.

8 сентября 1943 года в Германии гитлеровцы казнили журналиста и писателя Юлиуса Фучика, который был одним из лидеров антифашистского движения Чехословакии. Он известен всему миру благодаря своей книге Репортаж с петлей на шее, написанной им в застенках пражской тюрьмы. После смерти Фучика книга переведена на 70 языков.

В этот день во всем мире проходят конференции, съезды журналистов. Более того, вручение Пулитцеровской премии – самой престижной премии журналистов в Америке – происходит почти всегда 8 сентября.

Уотергейтский скандал

Крупнейший в истории США политический скандал 1972-1974 годов, закончившийся отставкой президента страны Ричарда Никсона. Это единственный случай за историю Соединенных Штатов, когда президент досрочно сложил с себя полномочия.

Началось все с публикации в The Washington Post о том, что недавно выбранный президент США Никсон, возможно, имел отношение ко взлому штаба Джорджа Макговерна – его соперника на выборах. Его также обвиняли в установлении прослушивающих устройств в штабе кандидата в президенты, который находился в отеле Уотергейт в Вашингтоне. Информация была получена из правительственного источника, его настоящее имя оставалось неизвестным, был только псевдоним Глубокое горло.

Скандал не утихал в течение двух лет, и в 1974 году после бесконечных судебных разбирательств Никсон покинул пост главы государства.

Только в начале XXI века появились информация, что за псевдонимом Глубокое горло скрывался заместитель директора ФБР Марк Фелт.

На основе тех событий сняли фильм Вся президентская рать, рассказывающий об Уотергейтском скандале. Он получил четыре кинопремии Оскар.

Скандал Клинтон-Левински

Крупнейший сексуально-политический скандал в истории США, разразившийся в 1998 году вследствие обнародования факта интимных отношений между президентом Биллом Клинтоном и 25-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

Все началось 17 января 1998 года с публикации на сайте Drudge Report. Сообщалось, что журналист Newsweek Майкл Изиков раскопал историю об интимной связи между президентом и стажеркой, но за несколько часов до сдачи номера в печать его статью сняли. Однако уже 21 января эта история появилась в массовой прессе – ее напечатала газета The Washington Post.

Информация об этом и последующее расследование привели к попытке импичмента Билла Клинтона в 1998 году, дело дошло до голосования в Палате представителей по обвинению во лжесвидетельстве и воспрепятствовании правосудию.

Громкое разоблачение священников-педофилов

Газета Boston Globe в 2002 году напечатала 23 материала, разоблачавшие педофилию среди священников католической церкви. Благодаря журналистскому расследованию удалось установить, что только в Бостоне около 200 священников развращали детей. Более того, архиепископ Бостона кардинал Бернард Фрэнсис Лоу знал об этих преступлениях, но ничего не предпринял. В суды было подано десятки исков, множество священников были отстранены от служения. А Папа Римский лично принес извинения пострадавшим.

В 2003 году Boston Globe получила премию Пулитцера “за отважное, исчерпывающее освещение сексуальных домогательств со стороны священников, за работу, которая раскрыла скрытое, вызвала местную, национальную и международную реакцию и привела к изменениям в римско-католической церкви”.

На основе этих событий была снята журналистская драма В центре внимания, которая в 2016 году получила два Оскара – за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий.

Связи Берлускони с итальянской мафией

В 1992 году журналисты Жан Москардо и Фабрицио Кальви записали интервью с судьей Паоло Борселлино, который обвинил Сильвио Берлускони в связях с мафией.

По его словам, Берлускони общался с мафиози через бывшего сенатора Марчелло Дель Утри.

Судью убили через пару месяцев после выхода интервью.

Первое расследование прекратили, но обвинения президенту Италии в связях с мафией предъявлялись еще не раз. В 2015 году имя Берлускони, которому уже был вынесен приговор по трем другим делам, вновь всплыло при очередном расследовании о связях государства и мафии. На этот раз его обвиняют в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков.

Льготный кредит президенту

В 2011 году газета Bild написала статью о том, что президент ФРГ Кристиан Вульф взял у жены своего друга ипотечный кредит на льготных условиях. Правда, льготы были незначительными – разница составляла буквально несколько процентов.

Эта история стала поводом для прокурорской проверки счетов президента. Своего пика скандал достиг, когда стало известно, что Вульф пытался помешать выходу статьи. Из-за этого другие СМИ стали чуть ли не каждый день публиковать компромат на президента. Через 2 месяца Вульф был вынужден подать в отставку.

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К слову, в День журналиста Факты ICTV подготовили подборку новостных сюжетов, которые лучше всего иллюстрируют работу репортеров.

Фото: calcioefinanza.it, today-news.com, ofigenno.com, vlasshole.livejournal.com