Ким Чен Ын “на коленях” умолял о встрече с Трампом – адвокат

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына была отменена из-за оскорбления членов администрации президента США представителями КНДР.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани объяснил временную отмену саммита американского и северокорейского глав государств, а затем возобновление подготовки ко встрече.

Как пишет Wall Street Journal со слов Джулиани, северокорейские чиновники оскорбили членов администрации Трампа во время переговоров.

– Они (власти КНДР) заявили, что были готовы вступить в ядерную войну с нами, и даже собирались победить, – сказал Джулиани, — Мы ответили, что при таких условиях не собираемся проводить саммит. После этого переговоры были прекращены.

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– Ким Чен Ын на четвереньках умолял (Дональда Трампа провести саммит. — Ред.) — это ровно то положение, в которое его хотели поставить, — подытожил Джулиани.

Напомним, Трамп подтвердил, что встретится с северокорейским лидером 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре.