КНДР демонтировала основной ядерный полигон – СМИ

КНДР ликвидировала основной ракетный полигон Ихари.

Северная Корея ликвидировала полигон Ихари, на котором испытывали двигатели баллистических ракет, сообщается на сайте 38 North.

Эксперты сделали такие выводы на основе спутниковых снимков. Пока неизвестно, является ли уничтожение объекта свидетельством того, что КНДР прекращает ракетную программу.

Источники сайта сообщают, что работы по демонтажу начались в начале мая и продолжались до 19 мая.

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Полигон Ихари был единственным местом, где испытывали ракету Pukguksong-2.

К слову, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом снял с должностей трех военных чиновников.