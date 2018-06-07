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Обмен Сенцова: Путин дал ответ на Прямой линии

Власти России пока не думали о возможности обмена украинского режиссера Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского.

Об этом заявил во время Прямой линии президент РФ Владимир Путин.

Вышинский, по словам Путина, был арестован в Украине за то, что он журналист, а Сенцова обвиняли в подготовке взрыва.

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К слову, режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения.

Напомним, американский ПЕН-клуб требует освободить Сенцова.

 

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