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Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в собственной квартире

Младшую сестру королевы Нидерландов, 33-летнюю Инес Соррегьету нашли мертвой в ее квартире в Буэнос-Айресе.

Об этом пишет Mirror со ссылкой на подтверждение правительства Нидерландов.

В качестве вероятной причины смерти называют суицид. В последние годы Инес Соррегьета страдала от депрессии и даже проходила лечение. Королева Максима несколько раз пыталась забрать ее в Нидерланды, чтобы помочь, однако безуспешно.

В 2016 году Инес Соррегьета оказалась в центре внимания СМИ, когда получила престижную работу от президента Аргентины. Критики утверждали, что ей не хватало квалификации для руководства правительственным департаментом. Королева тогда отрицала любые обвинения в протекционизме.

Как сообщили в правительстве Нидерландов, королева Максима глубоко шокирована и подавлена известием о смерти сестры, с которой у нее были дружеские отношения.

В связи со смертью сестры королева не будет сопровождать короля Виллема-Александра во время государственных визитов в Латвию и Эстонию на следующей неделе.

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