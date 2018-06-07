Станет концом цивилизации! Заявление Путина о третьей мировой войне

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал вероятность начала третьей мировой войны цитатой ученого Альберта Эйнштейна.

Во время традиционной Прямой линии президента РФ Владимира Путина спросили о том, будет ли третья мировая война.

В ответ Путин привел цитату известного ученого Альберта Эйнштейна.

– Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война, но четвертая – с помощью камней и палок, – сказал президент РФ.

По словам Путина, массовое уничтожение должно сдерживать страны от “опасных действий на международной арене”.

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– После Второй мировой мы живем в условиях относительного мира (…) Глобальных не было конфликтов. Потому что в мире между ведущими государствами был установлен стратегический паритет. Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников военного общения, – подчеркнул он.

Путин добавил, что этот паритет пока пытаются “сломать” США своим выходом из соглашения о противоракетной обороне.

– Понимание того, что третья мировая война будет концом цивилизации, должно сдерживать от крайних и опасных действий, – отметил он.