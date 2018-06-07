Создатель Инферно Дэн Браун отправится в Украину

В мае этого года вышла новая книга американского писателя Дэна Брауна Джерело. Ее украинский перевод представили на Книжном Арсенале. Журналистам ICTV удалось пообщаться с создателем бестселлера.

Источник – это продолжение приключений главного героя Кода да Винчи – профессора Лэнгдона.

– Я люблю все то, что и Роберт Лэнгдон – искусство, историю, секреты и коды. Написание книг – это возможность для меня исследовать те сферы жизни, которые мне интересны. Хороший повод, чтобы учиться, – говорит автор.

В книге немало посланий: откуда мы произошли и куда идем. Но основа – это вопрос выживут ли Бог и религия во времена научно-технологических достижений. Или мы начнем терять эти понятия.

– Человеческая природа требует наличия какой-либо религии, и я считаю, что религия кардинально изменится в ближайшие 20-50 лет, может и раньше. Мы уже это видим. Религии необходимо развиваться, чтобы выжить в современном мире, – говорит писатель.

Головоломки, смертельные схватки и бегства. Читатель узнает об искусственном интеллекте, современное искусство и неизведанных местах Испании. А еще Браун спрятал в своей истории – фейковые новости. Хотел привлечь внимание к опасной тенденции.

– Когда мы не можем доверять медиа и тому, что говорят в новостях – очень трудно принимать верные решения. Думаю это проблема, и мы сможем ее преодолеть. Будем более тщательно выбирать источники и проверять информацию. Нам надо быть очень внимательными зрителями.

Бестселлер представили в форме огромного торта. Книга разлетелась книжными магазинами. Издатели – получили 8000 предзаказов.

– Да Винчи – это была просто аномалия. Продали огромное количество экземпляров. Но Джерело расходится лучше, чем предыдущая книга Инферно и думаю, это не удивительно, если помнить, что мы живем в эпоху компьютеров и телевидения. Я вернулся из Азии, был в Китае, Японии и на Тайване: Джерело – там сейчас топ-тема. Люди обсуждают книгу, и я рад, – говорит Дэн Браун.

– Я много раз думал о поездке в Украину. Поэтому возможно уже скоро смогу исследовать таинственные места, а впоследствии и Роберт Лэнгдон – отправится в путешествие по Украине – добавил он под конец.

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К слову, ранее стало известно, что Джоан Роулинг рассказала, что хочет написать книгу для детей.