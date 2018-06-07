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В Кремле допускают распад РФ по сценарию СССР

После окончания холодной войны распался Советский Союз. И в Кремле уже говорят об опасности такого сценария для России.

Кремль

Такое мнение в комментарии Апострофу высказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

– Надо не забывать, что после окончания холодной войны наступил распад СССР. Такое же возможно и с Россией. И об этом говорят не только публицисты. Силуанов, который является не только министром финансов РФ, но и первым вице-премьером, еще в октябре говорил, что слишком много средств расходуется на оборону, что в прошлый раз это закончилось гибелью СССР, и как бы Россия не пошла по той же дорожке, – отметил он.

По его мнению, это может свидетельствовать о том, что Россия уже сейчас “испытает очень серьезный кризис”.

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Ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко выразил мнение, что все попытки России покорить Украину обернутся для нее судьбой Советского Союза – то есть распадом.

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