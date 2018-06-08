Мэй предложит G7 создать спецсилы против России

Великобритания предложит G7 создать “силы быстрого реагирования” из-за насильственных действий России.

На открывающемся в пятницу саммите “большой семерки” премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выступить с инициативой о создании специальных “сил быстрого реагирования” на кибератаки и “убийства” со стороны России, сообщил глава британского МИД Борис Джонсон.

– Она изложит британский план, предусматривающий мировую поддержку формирования структуры быстрого реагирования для выявления преступных действий России…, будь то война в киберпространстве или убийства, – цитирует высказывание министра BuzzFeed, передает Интерфакс.

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Как сообщалось, Великобритания готовит новые санкции против российских олигархов.