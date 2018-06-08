Россия уничтожает документы на советских заключенных – СМИ

Появилась информация о том, что правительство России приказало уничтожать учетные карточки на осужденных в советское время.

Правительство России в 2014 году приказало уничтожать учетные карточки на осужденных в советское время, пишет Медуза.

Первым об этой информации 10 мая сообщил исследователь Сергей Прудовский, а 8 июня Музей истории ГУЛАГа обратился по этому вопросу к главе Совета РФ по правам человека Михаилу Федотову.

Речь идет о карточках, которые заводили на человека, попадавшего в исправительно-трудовые лагеря. Также подобные карточки составляли на тех, кого насильственно переселяли.

Такое уничтожение может навредить не только историкам, но и людям, которые пытаются узнать о судьбе своих репрессированных родственников. Ведь часто такие карточки – единственный источник сведений об осужденных.

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Сейчас точно нельзя сказать уничтожали ли карточки и зачем был дан такой приказ, но некоторые исследователи считают, что это было сделано для того, чтобы скрыть правду о преступных деяниях советской власти.

К слову, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что предлагая “прямые переговоры” с “ЛДНР” на Донбассе, Россия пытается заманить Украину в ловушку.