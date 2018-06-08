США требует немедленно освободить украинских политзаключенных в РФ

США призвали Россию немедленно освободить украинских политзаключенных.

США призывают Россию немедленно освободить журналиста Романа Сущенко и других украинских политзаключенных, заявила в Twitter пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

– Соединенные Штаты призывают немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко и всех украинских политзаключенных, удерживаемых Россией, – написала Нойерт.

Она добавила, что Россия также должна вывести свои войска с Донбасса.

– Май был самым кровавым месяцем этого года для украинских солдат, которые защищают свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненый. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска с Донбасса, – написала пресс-секретарь Госдепа США.

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