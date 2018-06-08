Трамп хочет вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп высказался насчет возвращения России в G8.

Об этом сообщает Washington Post.

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Такое заявление Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.ъ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился с президентом США Дональдом Трампом, что Россия должна вернуться в G8.

– Я согласен с президентом Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в Большую восьмерку. Это в интересах каждого, – написал он.

Sono d’accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 июня 2018 г.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель сейчас не видит возможности для возвращения России в Большую восьмерку.

Фото: Getty.