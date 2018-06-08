Туск: Формат G7 должен остаться неизменным

Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что формат Большой семерки не нужно менять.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что формат Большой семерки должен оставаться неизменным, сообщает УНИАН.

– Я вижу много спекуляций относительно большой шестерки плюс один, Большой семерки минус один или Большой семерки плюс один. Очевидно, что Большая семерка остается такой, какой она есть. Это счастливая цифра, как минимум в нашей культуре, – сказал Туск.

Он также обратил внимание на реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который сказал, что РФ меньше заинтересована в этом формате.

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Туск добавил, что G7 – единый и уникальный формат.

– Сегодня гораздо важнее убедить наших американских партнеров укрепить наш формат, который регулируется мировым порядком, а не рассчитывать на что-то новое более проблематичное, сложное, что потребует определения, какой будет основная цель этого нового формата, – подытожил президент Евросовета.

Напомним, президент США Дональд Трамп высказался насчет возврата России в G8.