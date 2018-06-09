5 величайших женщин-монархов Великобритании: неизвестные факты

В Великобритании День рождения монарха официально празднуется во вторую субботу июня, хотя нынешняя королева Елизавета II родилась 21 апреля. Факты ICTV собрали истории о жизни и увлечениях величайших женщин-монархов страны, о которых вы не знали.

В 2018 году празднование запланировано на 9 июня. Почему и откуда взялась такая странная традиция?

История праздника

Впервые день рождения монарха отметили в 1748 году – в фактический день рождения тогдашнего короля Эдуарда VII. Взойдя на престол, он изменил дату. Родился монарх 9 ноября, но решил перенести официальные торжества на лето в надежде на хорошую погоду.

С тех пор в этот день на зданиях вывешиваются государственные флаги, улицы украшаются цветами. И он считается официальным выходным днем.

Основные празднества проходят в резиденции королей Уайтхолл – здесь проводится праздничный парад в честь королевы. Его ключевым событием является виртуозный развод караула с выносом знамени королевского гвардейского полка.

Также в этот день королева посвящает особо отличившихся подданных в кавалеры ордена Британской империи.

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Выходит, что нынешняя королева Великобритании празднует свой день рождения дважды. Первый, фактический, Ее Величество отмечает в кругу семьи в Виндзорском замке. А второй, официальный, приравнивается к национальным праздникам и отмечается с размахом в одну из суббот июня.

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Причем основанием для выбора даты праздника служит прогноз погоды, с которым сверяется непосредственно королева.

Елизавета II (с 1952 года)

Елизавета II очень любит собак и даже вывела новую породу, известную как дорги (помесь таксы и корги).

Ее Величество является единственным британским монархом в истории, умеющим менять свечи зажигания.

Каждую новую пару туфель королевы сначала разнашивает ее служанка.

Ничто человеческое королеве не чуждо. Ее Величество, как и все смертные, любит делать селфи на телефон.

Виктория (1837-1901)

Виктория очень любила драгоценности и фактически спасла от полного исчезновения камень опал. Она носила украшения из этого камня. В итоге его стали ценить наравне с бриллиантами.

Виктория была многодетной матерью. Имела 9 детей и 34 внука. Но королева не любила маленьких детей.

Может вы и не знали, но водопад Виктория на реке Замбези в Южной Африке назван в ее честь. Кстати, этот водопад – единственный в мире высотой более 100 м и более километра шириной.

Мария Стюарт (1542-1587)

Благодаря Марии Стюарт теперь все невесты, когда выходят замуж, одевают белое платье.

Елизавета I (1558-1603)

Королева Елизавета I была настоящим полиглотом – в совершенстве знала французский, итальянский, греческий и латынь.

Имела страсть к нарядам и украшениям, по несколько раз в день меняла туалеты. При переездах требовалось 300 повозок для ее багажа, а после кончины Елизаветы осталось 3000 платьев.

Мария I или Кровавая (1553-1558)

Существует предположение, что коктейль Кровавая Мэри получил свое название в ее честь.

Мария Тюдор любила ходить на неправдоподобно высоком каблуке, чтобы казаться выше в глазах подданных.

Кстати, королева Великобритании Елизавета II в 91 год не отказывается от своего любимого хобби – верховой езды.