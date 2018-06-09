G7 создаст группу быстрого реагирования на действия РФ

Лидеры стран Большой семерки, которые встречаются в эти выходные в канадском Квебеке, согласовали создание так называемого подразделения быстрого реагирования для борьбы с вражескими действиями других государств, таких как кибератаки или отравления.

Об этом сообщает The Guardian.

Инициатором создания группы выступила премьер Великобритании Тереза Мэй, выразившая несогласие с предложением президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8, предусматривающему участие России в саммите.

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По утверждению Мэй, ее позиция касательно Москвы заключается в том, чтобы “иметь с Россией дело, но остерегаться”.

– Мы должны напомнить себе, почему “восьмерка” стала “семеркой” – это потому, что Россия незаконно аннексировала Крым. Мы видели преступную деятельность России разными способами, включая на улицах Солсбери в Великобритании, – сказала Мэй.

Одна из целей инициативы описана как «улучшение понимания политики стран-партнеров и пороговых значений для принятия ответных мер на угрозы». Для этого предлагается расширить объемы обмена информацией о потенциальных угрозах и методах борьбы с ними.

– Мы становимся организованными, и … мы предпримем скоординированные действия против тех, кто стремится нарушить правила, устанавливающие международную систему, — сказала Мэй.

Напомним, когда состоится встреча глав МИД Нормандской четверки.

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