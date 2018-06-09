В Графенвер, Германия, на учебном полигоне командование подготовки 7 Армии США в Европе завершились международные соревнования Strong Europe Tank Challenge 2018. Украинская команда заняла 8 место.

В финальный день программа для всех команд была одинакова. Первый этап – полоса препятствий, старт – уже в шесть утра. Далее была спортивная эстафета. Участники на скорость переносили различные элементы танка, сообщает Минобороны Украины.

Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Задача – поразить 20 мишеней для пушки, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание точность и скорость стрельбы. За это упражнение предусматривался отдельный кубок.

Закрыли соревнования уже традиционной “дружественной стрельбой”. На рубеж выехало по одному танку от каждой команды и провели совместный выстрел. Далее огонь открывали уже по готовности экипажа.

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Международные танковые соревнования НАТО: на каком месте Украина / 8 фотографий

В итоге нынешним победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли новички “челленджа” – ВС Швеции, а бронзу завоевали представители ВС Австрии.

За отдельную номинацию “снайперская стрельба” кубок достался военнослужащим Армии ВС США.

Украинская команда – танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск ВС Украины – в зачетной таблице занял восьмое место.

Напомним, украинская армия поднялась в рейтинге сильнейших армий мира.