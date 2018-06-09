Самые опасные для экологии города – на каком месте Киев (РЕЙТИНГ)

Норвежские, шведские, американские и японские ученые составили список самых опасных для экологии городов мира. Самым опасным оказался Сеул. Киев попал на 230 место.

Список представлен проектом сетевой модели углеродного следа в мире (GGMCF).

Городом, который наиболее загрязняет окружающую среду, признали Сеул. Южнокорейская столица производит до 267,1 мегатонны углекислого газа в год.

За ним располагаются Гуаньчжоу (272 мегатонны), Нью-Йорк (233,5 мегатонны), Гонконг (208,5 мегатонны), а замыкает пятерку “лидеров” Лос-Анджелес с 196,4 мегатонны углекислого газа в год.

Также в десятку попали Шанхай (181 мегатонна), Сингапур (161,1 мегатонны), Чикаго (152,9 мегатонны), агломерация Токио и Йокогама (132,8 мегатонны) и Эр-Рияд (118,8 мегатонны).

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Киев получил 230 из 500 мест рейтинга со своими 9,8 мегатоннами углекислого газа в год.

Среди самых безопасных городов назвали Уотерлу (Канада), Мендоза (Аргентина) и Дацин (Китай).

Напомним, рейтинг худших дорог мира.