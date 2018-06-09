В США представили резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев

В Палате представителей Конгресса США было представлено резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинского народа.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.

Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США Сандером Левиным, Марси Каптур, Брайаном Фитцпатриком и Энди Гаррисом представили проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг в Украине.

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Документ является зеркальной версии резолюции, внесенной на рассмотрение Сената в марте этого года. В документе отмечается, что события 1932-1933 рр. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом.

– Так, в частности, в постановляющую часть документа включены признания выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что “Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 рр. геноцид против украинцев”, – говорится в сообщении посольства.

Также отмечается, что проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

– Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии, – отметили в посольстве Украины в США.

Напомним, недавно Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом.