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Bellingcat: РФ должна ответить за “фальшивые” доказательства по MH17

Компания Bellingcat, которая занимается расследованием катастрофы МН17, возмущена обвинениями в использовании “ложных” доказательств и призывает представительство РФ в ООН дать показания.

Катастрофа МН17

Об этом сообщает компания в Twitter.

– Bellingcat хочет пригласить всех ответить на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельство того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют фальшивые доказательства по делу MH17, – говорится в сообщении.

В Bellingcat отмечают, что Россия вместо того, чтобы дать показания, использует “детские хэштеги” в Twitter.

 

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К слову, Россия отвергает обвинения, где говорится о ее причастности к авиакатастрофе с малайзийским Boeing.

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