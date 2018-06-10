Bellingcat: РФ должна ответить за “фальшивые” доказательства по MH17

Компания Bellingcat, которая занимается расследованием катастрофы МН17, возмущена обвинениями в использовании “ложных” доказательств и призывает представительство РФ в ООН дать показания.

Об этом сообщает компания в Twitter.

– Bellingcat хочет пригласить всех ответить на этот твит с запросом к Дмитрию Полянскому, первому заместителю постоянного представителя России при ООН, предоставить свидетельство того, что Bellingcat и Совместная следственная группа используют фальшивые доказательства по делу MH17, – говорится в сообщении.

В Bellingcat отмечают, что Россия вместо того, чтобы дать показания, использует “детские хэштеги” в Twitter.

Читайте: Катастрофа МН17: НАТО и ЕС призвали РФ взять на себя ответственность

К слову, Россия отвергает обвинения, где говорится о ее причастности к авиакатастрофе с малайзийским Boeing.