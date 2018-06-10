В Москве на проспекте Сахарова проходит согласованная с властями акция За свободную Россию без репрессий и произвола. Главный плакат митинга – Олег Сенцов голодает в колонии 28-й день.

Об этом сообщает Новая газета.

Среди других лозунгов митинга – прекращение преследования политических оппонентов власти и практики возбуждения уголовных дел за репосты в интернете.

По данным организаторов, на акцию, приуроченную ко Дню России, пришли 3 тыс. человек – это представители оппозиционных организаций, а также правозащитники и общественные активисты. При этом полиция оценила число собравшихся в 1,7 тысяч.

Полиция задержала трех человек. Один из организаторов мероприятия Лев Пономарев рассказал изданию, что людей задержали “за недопустимые высказывания в адрес президента”.





Против репрессий, за освобождение Сенцова: масштабная акция в Москве / 3 фотографии

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Напомним, Сенцов, приговоренный в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Фото: Новая газета