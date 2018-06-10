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Трамп прилетел на встречу с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур, где 12 июня состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об пишет The New York Times.

Самолет Трампа приземлился на базе ВВС Сингапура, после чего кортеж президента США отправился в гостиницу Shangri-La.

При этом Ким Чен Ын прилетел в Сингапур на несколько часов раньше Трампа и уже встретился с премьер-министром страны Ли Сянь Луном.

Главная тема переговоров – ядерное будущее Северной Кореи и безопасность всего региона.

Читайте: Ким Чен Ын хочет встретиться с Путиным

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре.

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