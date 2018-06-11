Удручающее впечатление: Меркель разочарована действиями Трампа на G7

В воскресенье, 10 июня, канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о том, что саммит Большой семерки в Канаде произвел на нее “удручающее впечатление”.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, особенно ее разочаровало решение президента США Дональда Трампа отозвать свою подпись под общим коммюнике G7, передает DW.

Меркель отметила, что до сих пор придерживается мнения, что Трамп “во многих вопросах” разделяет принципы и ценности G7.

– Однако отзыв подписи под коммюнике, конечно, является радикальным шагом, – отметила Меркель.

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Она подчеркнула, что не считает это событие концом трансатлантического партнерства, однако считает, что “больше на него нельзя просто так полагаться”. При этом глава правительства ФРГ высказалась за сохранение формата G7.

Напомним, лидеры стран Большой семерки заявили о поддержке Украины.