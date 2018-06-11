Более 600 человек застряли в море – Италия не принимает судно

Новое правительство Италии запретило судну Аквариус с 629 мигрантами на борту заходить в итальянские порты.

Об этом сообщил новый глава МВД Италии Маттео Сальвини.

– С сегодняшнего дня Италия начинает говорить Нет контрабанде людей и бизнесу незаконной миграции, –написал он в Facebook.

Власти Италии предложили принять Аквариус правительству Мальты, однако там отказались это сделать, обвинив Италию в нарушении международных правил.

Сейчас судно находится к югу от Сицилии и к востоку от Мальты.

По сообщению немецкой организации SOS Mediterranee, на борту судна находятся 123 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, 11 детей и семь беременных женщин. Они были спасены в шести разных операциях в водах Ливии.

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Напомним, депортация 500 тысяч нелегальных мигрантов — один из пунктов программы нового коалиционного правительства Италии.

Путь по морю из Ливии в Италию — один из основных маршрутов нелегальной миграции из Африки в Европу.