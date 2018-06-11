Рвет и мечет: Белый дом рассказал о странной привычке Трампа

У президента США Дональда Трампа есть привычка рвать официальные документы на мелкие куски. Сотрудникам Белого дома приходится склеивать документацию скотчем.

Сотрудники Белого дома склеивают скотчем официальную документацию, которую президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки, сообщает Politico со ссылкой на бывших сотрудников канцелярии главы государства.

По закону, Белый дом должен собирать все записки, письма, документы и электронные письма, к которым прикасался президент и отправлять их в Национальный архив.

Чтобы уберечь Трампа от нарушения закона, сотрудники канцелярии склеивали кусочки бумаги, которые оставлял президент, при помощи скотча.

– У нас есть клейкая лента. Ты находишь кусочки и склеиваешь их обратно, а потом отдаешь надзирателю, – рассказывает сотрудник Белого дома Соломон Ларт, который проработал в администрации Трампа 5 месяцев.

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По его словам, иногда бумага разорвана настолько мелко, что кусочки напоминают конфетти.

В первые месяцы после того, как Трамп стал президентом, над склеиванием работал целый отдел.

В то же время никому не удается уговорить Трампа отказаться от этой привычки.

Ранее стало известно, что сотрудники Белого дома сознательно делают ошибки в Twitter Дональда Трампа, чтобы имитировать стиль президента США.