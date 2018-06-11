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Тайные встречи и рудники золота. В финансировании Brexit нашли российский след

Миллионер Аарон Банкс, причастен к финансированию информационной кампании за выход Великобритании из ЕС (Brexit), перед референдумом несколько раз встречался с российскими дипломатами.

Brexit

Британский бизнесмен, миллионер Аарон Банкс, который финансировал кампанию Найджела Фаража по Brexit, неоднократно встречался с российскими дипломатами в посольстве в Лондоне накануне референдума.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

Банкс потратил на кампанию 12 млн фунтов стерлингов и стал крупнейшим донором в истории Британии. Он неоднократно отрицал встречи с чиновниками РФ и отвергал предположения о значимости российских денег при подготовке к Brexit.

Однако выяснилось, что встреча руководителей кампании за выход Британии из ЕС с русскими все же имела место. Кроме того, они летали в Москву в феврале 2016 года.

Лидеры движения Leave. EU несколько раз встречались с высокопоставленными российскими чиновниками с ноября 2015 по 2017 год. Две из этих встреч пришлись на неделю, когда Leave. EU запустила свою официальную кампанию.
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Кроме того, на следующий день после старта кампании Leave.EU российский посол познакомил Бэнкса с российским бизнесменом, который предложил ему купить проект по добыче золота стоимостью в несколько миллиардов долларов.

Бэнксу предложили вложить деньги в приобретение шести золотых рудников в Сибири, а затем объединить их в одно предприятие и получить несколько миллиардов долларов дохода.

По данным издания, на 12 июня запланировано заседание Комитета британского парламента по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий. На нем Банкс должен ответить, какую роль играла его кампания Leave. EU в референдуме.

К слову, это уже не первые подозрения причастности России к Brexit. Еще в 2016 году британский депутат Бен Брэдшоу заподозрил вмешательство России в референдум по выходу Великобритании из ЕС.

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