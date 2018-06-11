Трампа заранее поздравили с Днем рождения и подарили торт

Власти Сингапура поздравили президента США Дональда Трампа с предстоящим Днем рождения и подарили ему торт.

На фото, которое разместил в Facebook глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан, президент США Дональд Трамп сидит за столом, а перед ним стоит ягодный торт со свечой.

– Празднуем День рождения, немного рановато, – написал министр иностранных дел Сингапура.

Рядом с Дональдом Трампом за столом сидят госсекретарь США Майк Помпео и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Напомним, в четверг, 14 июня, президенту США исполняется 72 года.

В воскресенье Дональд Трамп прибыл в Сингапур для проведения двусторонней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

К слову, правительство США выпустило официальную памятную монету к встрече Трампа и Ким Чен Ына.

Фото: Vivian Balakrishnan