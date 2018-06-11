Турция ударила по северу Ирака – СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о старте военной операции на севере Ирака.
20 самолетов ВВС Турции уничтожили 14 крупных объектов PПK (Рабочая партия Курдистана. – Ред.), сообщает NTV.
– Это только начало, операция будет продолжена. Вооруженные силы Турции очистят от террористов иракский Кандиль так же, как сделали это в сирийских районах Джераблус, Эль-Баб и Аазаз, – заявил турецкий президент.
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Также он заявил, что только в сирийском Африне в рамках операции Оливковая ветвь было нейтрализовано более 4,5 тыс. террористов.
Ранее Факты ICTV писали, что в Турции известную певицу и актрису Зухал Олкай приговорили к 10 месяцам заключения за оскорбление президента Реджепа Эрдогана во время выступления в 2016 году.
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