ЕС: Иерусалим должен стать столицей двух государств

Иерусалим должен стать одновременно столицей двух государств – Израиля и Палестины.

Позиция ЕС состоит в том, что Иерусалим должен быть столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, передает Интерфакс.

– Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств, – добавила она.

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По словам Могерини, Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На это решение в палестинском движении ХАМАС призвали к новой арабской интифаде.

Ранее Могерини заявила, что страны ЕС не будут переносить свои посольства в Иерусалим, как это сделали США.