PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / ЕС: Иерусалим должен стать столицей двух государств/

ЕС: Иерусалим должен стать столицей двух государств

Иерусалим должен стать одновременно столицей двух государств – Израиля и Палестины.

Федеріка Могеріні

Позиция ЕС состоит в том, что Иерусалим должен быть столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, передает Интерфакс.

– Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств, – добавила она.

Читайте: Совбез ООН возьмется за статус Иерусалима

По словам Могерини, Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На это решение в палестинском движении ХАМАС призвали к новой арабской интифаде.

Ранее Могерини заявила, что страны ЕС не будут переносить свои посольства в Иерусалим, как это сделали США.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка