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Для чего России нужен Северный поток-2

Петр Порошенко заявил, что Северный поток–2 является геополитическим, а не коммерческим проектом РФ и это также орудие давления.

Об этом президент Украины сказал во время церемонии запуска газопровода TANAP в Турции, передает 112 Украина.

Президент отметил, что в последнее десятилетие энергетические ресурсы стали в руках президента РФ Владимира Путина орудием для давления на энергетическую независимость стран, для того чтобы влиять на их внутреннюю политику или наказывать их тогда, когда эти попытки не удавались.

Читайте: Северный поток-2: Швеция разрешила строительство Порошенко и Помпео обсудили Северный поток и санкции против РФ Миротворцы, реформы и Северный поток-2. О чем говорили Порошенко и Штайнмайер

– Проект Северный поток – 2 – это великолепный пример такого давления. Кое-кто считает это коммерческим проектом, а на самом деле это геополитический проект чистой воды. Ничего не имеет общего с энергетическим снабжением, диверсификацией.

Наоборот, TANAP – это энергетическая безопасность Азербайджана и энергетическая безопасность Турции… и Европы. Также это энергетическая безопасность Украины, диверсификация газовых поставок в Украину и конкурентоспособность Украины, – сказал президент.

Напомним, США готовят санкции против компаний, которые строят Северный поток-2.

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