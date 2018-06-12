Для чего России нужен Северный поток-2

Петр Порошенко заявил, что Северный поток–2 является геополитическим, а не коммерческим проектом РФ и это также орудие давления.

Об этом президент Украины сказал во время церемонии запуска газопровода TANAP в Турции, передает 112 Украина.

Президент отметил, что в последнее десятилетие энергетические ресурсы стали в руках президента РФ Владимира Путина орудием для давления на энергетическую независимость стран, для того чтобы влиять на их внутреннюю политику или наказывать их тогда, когда эти попытки не удавались.

– Проект Северный поток – 2 – это великолепный пример такого давления. Кое-кто считает это коммерческим проектом, а на самом деле это геополитический проект чистой воды. Ничего не имеет общего с энергетическим снабжением, диверсификацией.

Наоборот, TANAP – это энергетическая безопасность Азербайджана и энергетическая безопасность Турции… и Европы. Также это энергетическая безопасность Украины, диверсификация газовых поставок в Украину и конкурентоспособность Украины, – сказал президент.

Напомним, США готовят санкции против компаний, которые строят Северный поток-2.