Говорить так же трудно, как и молчать – на Кинотавре поддержали Сенцова

На российском кинофестивале Кинотавр деятели кино выразили поддержку украинскому режиссеру Олегу Сенцову и попросили освободить его как можно скорее.

На российском кинофестивале Кинотавр критики и режиссеры выразили поддержку незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову, сообщает журналист Алена Лунькова в Facebook.

– Я бы перестал себя уважать, если бы не сказал, что сегодня заканчивается 28-й день голодовки нашего коллеги Олега Сенцова, приговоренного за не доказанное намерение поджечь дверь офиса правящей партии. Не говорить об этом так же трудно, как и говорить, ощущая свое полное бессилие. Но я выражаю Олегу свою поддержку и надежду на скорейшее освобождение, – сказал со сцены кинокритик Виктор Матизен.

Множество российских режиссеров присоединились к тем, кто борется за свободу Сенцова.

Также на сцене фестиваля зачитали письмо с благодарностью украинского политзаключенного за поддержку.

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К слову, украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур.

Видео: Алена Лунькова